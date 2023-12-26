İstanbul Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 işçi kurtarıldı

26 Aralık 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:02

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Neşe sokakta yıkım kararı verilen bina, yıkım çalışmaları sırasında binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bir işçinin kaldığı ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı aktartıldı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak’ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi. Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı.

Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.