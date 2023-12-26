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    İstanbul Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 işçi kurtarıldı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir bina çöktü. Enkaz altında bir işçinin kaldığı ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı aktartıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Neşe sokakta yıkım kararı verilen bina, yıkım çalışmaları sırasında binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bir işçinin kaldığı ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı aktartıldı.

    İstanbul Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 işçi kurtarıldı

    Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak’ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi. Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı.

    İstanbul Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 işçi kurtarıldı

    Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

      

    Düzenleyen: Nurcan Çalışkan - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KadıköyBinaÇökme
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