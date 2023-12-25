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İstanbul'da yıkım sırasında 6 katlı bina caddeye çöktü!
İstanbul Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O sırada caddede bulunan insanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Türkiye Gazetesi / Nurcan Çalışkan - Gündem