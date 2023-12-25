25 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:04

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O sırada caddede bulunan insanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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