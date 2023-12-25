25 Aralık 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:32

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile farklı üniversitelerden oluşan jeofizik ekibi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Muş ilindeki deprem tehlikesine odaklanarak önemli bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresindeki fay hatlarında stres birikiminde bir artış tespit edildi.

VARTO BÖLGESİ İÇİN UYARI!

Özellikle Kuzey Anadolu fayı üzerindeki Tokat, Sivas ve Erzincan çevresindeki sismik aktivitenin ilerleyen süreçlerde artabileceğine dikkat çeken bilim insanları, Varto bölgesi için de uyarılarda bulundu. Bu çalışmalar neticesinde Muş'ta yapılaşma denetiminin daha da sıklaştırılması gerektiği vurgulanarak, ovaya doğru yapılaşmanın engellenmesi ve doğru zeminde bina inşası konusunda önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Muş’ta ise yapılaşma denetimini daha da sıklaştırılarak ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı. Aradan geçen 8-9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla dolmaya başladı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye’de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Deprem yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ki bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir” dedi.

"YENİ DEPREMLER MEYDANA GELECEKTİR"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük bir enerjinin yer kabuğunda kaybolmayacağını düşündüğümüzde bu enerjinin başka fay hatlarını tetiklemesi veya oralarda enerji yüklemesi kaçınılmazdır. Özellikle Doğu Anadolu fayında yüklenmiş iken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orda depo edilmiş, biriktirilmiş faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremde şüphesiz meydana getirecektir" şeklinde konuştu.

"VARTO VE ÇEVRESİNDE STRES YOĞUNLUĞU ARTTI"

Dölek özellikle Muş'a dikkat çekerek, "Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda. Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek lazım” diye konuştu.

"DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"

Muş’ta yapılaşma denetiminin daha da sıklaştırılması gerektiğine vurgu yapan Dölek, “Ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi, çok katlı binaların önüne geçilmesi, doğru zeminde doğru bina inşa edilmesine özen gösterilmesi gerekir. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin bize öğrettiği en önemli şey öncesinde söylenen ‘deprem öldürmez bina öldürür’ sözüne doğru zeminde doğru bina inşa ederseniz deprem tehlike olmakta uzak doğal süreci içerisi gerçekleşen sadece bir sismik aktivite olarak kalır” ifadelerini kullandı.