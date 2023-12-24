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    Akdeniz'de depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı

    Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD, peş peşe meydana gelen iki depremle ilgili verileri paylaştı. Araları 3 dakika olan iki sarsıntı birçok yerde hissedilirken, kısa süreli bir panik yaşandı. İşte son gelişmeler...

    Akdeniz&#039;de depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Yürekleri ağza getiren deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 

    AKDENİZ PEŞ PEŞE 2 DEPREMLE SALLANDI

    Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. 3.7 ile sallanan Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.06'da, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Birçok yerde hissedilen deprem kısa süreli bir paniğe sebep olurken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Akdeniz'de depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı

     

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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    Haberler > Gündem > Akdeniz'de depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı
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