Akdeniz'de depremler peş peşe geldi! AFAD ilk verileri paylaştı
Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD, peş peşe meydana gelen iki depremle ilgili verileri paylaştı. Araları 3 dakika olan iki sarsıntı birçok yerde hissedilirken, kısa süreli bir panik yaşandı. İşte son gelişmeler...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Yürekleri ağza getiren deprem haberleri gelmeye devam ediyor.
AKDENİZ PEŞ PEŞE 2 DEPREMLE SALLANDI
Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. 3.7 ile sallanan Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.06'da, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Birçok yerde hissedilen deprem kısa süreli bir paniğe sebep olurken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.