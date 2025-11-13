Türkiye Gazetesi • İstanbul
İstanbul Silivri açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler
İstanbul, son dakika bir depremle sallandı. Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı İstanbul ve Tekirdağ'dan hissedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 11.57'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin derinliği 14 kilometre olarak belirlendi.
- Deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Son dakika deprem haberi... İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 11.57'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 3,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki korkutan deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.
