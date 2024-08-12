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İstanbul Tuzla'da göçük faciası! Firari müteahhit yakalanarak tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Tuzla&#039;da göçük faciası! Firari müteahhit yakalanarak tutuklandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Tuzla'da kazı çalışması sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından firar eden müteahhit Mehmet Zeki V. yakalanarak tutuklandı.

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında dün göçük yaşanmış, çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatılarak 4 kişi gözaltına alınmıştı, bugün ise müteahhit Mehmet Zeki V. yakalandı.

Tuzla'daki göçük soruşturması: Müteahhit tutuklandı

FİRARİ MÜTEAHHİT YAKALANARAK TUTUKLANDI

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne'nin toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. ile bugün yakalanan müteahhit Mehmet Zeki V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, M.Z.V'yi tutuklanması, diğer şüphelileri de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden müteahhit Mehmet Zeki V. tutuklandı, E.U, Ö.K, S.A. ve K.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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