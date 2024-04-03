İstanbul Valiliğinden açıklama geldi! 132 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, Van'daki olaylarla ilgili olarak İstanbul'un Çağlayan, Sultanbeyli, Esenyurt ve Sancaktepe bölgelerinde korsan gösteri düzenleyen toplam 132 kişinin gözaltına alındığını kamuoyuna açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Van'daki olaylara yönelik düzenlenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerine müdahale edildiği belirtildi. Şişli ilçesindeki Çağlayan Adliyesi'nde, Başsavcılık Makamı'nın basın açıklamasına izin verilmediği halde adliye binasına zorla girmeye çalışan ve kamu malına zarar veren, görevli memura mukavemette bulunan avukat grubundan 8 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ

Sultanbeyli Demokrat Parti İlçe Binası önünde korsan gösteri düzenleyen ve görevli memurlara mukavemet eden 9 kadın, 15 erkek ve 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 kişi, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda korsan gösteri yapmak isteyen 20 kadın ve 67 erkek olmak üzere 87 kişi, Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi'nde korsan gösteri düzenleyen 5 kişi gözaltına alındı.