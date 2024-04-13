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İstanbul ve Ankara'ya kamyon girişleri yasaklanmıştı! Bu ürünleri taşıyanlar muaf olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul ve Ankara&#039;ya kamyon girişleri yasaklanmıştı! Bu ürünleri taşıyanlar muaf olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram dönüşü trafik yaşanmaması adına kamyon ve tankerlerin, İstanbul ve Ankara'ya girişine pazar akşamından pazartesi sabahına kadar izin verilmeyecekti. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar taşıyan taşıtlara istisna sağlanacağını duyurdu.

‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

İSTİSNAİ SEYİRLERE İZİN VERİLECEK

Ancak tedarik süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

"LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı: Lütfen aşırı hız yapmayalım.  Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. 

664 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

- 664 trafik kazası meydana geldi.
- 349.174 araç denetlendi.
- 24.583 araca hız ve radar işlemi,
- 27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)
- 4.370 trafik kazası meydana geldi. 
- 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 
- 7.331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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