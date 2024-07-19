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İstanbul Zeytinburnu'nda küfür eden şahsı döverek öldüren kişiler Edirne'de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda küfür nedeniyle çıkan kavganın sonu ölümle bitti. Küfür eden şahsı döverek öldüren ve hastane acil servisine bırakarak kaçan 2 şüpheli Edirne'de yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen kavganın sonu kanlı bitti. Zeytinburnu'ndaki küfür kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

DÖVEREK ÖLDÜRÜP HASTANEYE BIRAKTI

Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında küfür eden şahsı döverek öldüren ve hastane acil servisine bırakarak kaçan 2 şüpheli Edirne'de yakalandı. Tarafların tartıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde 2 Temmuz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre Bayram Gündoğdu (52), alacak verecek meselesi nedeniyle 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Gündoğdu, küfür edince 2 şüpheli tarafından dövüldü. Şüpheliler 'yolda bulduk' diyerek Gündoğdu'yu hastanenin acil servisine bıraktı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

İstanbul Zeytinburnu'nda küfür eden şahsı döverek öldüren kişiler Edirne'de yakalandı - 1. Resim

KATİL EDİRNE'DE YAKALANDI

İnceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Bayram Gündoğdu'nun olay günü bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dövüldüğü ve ağır yaralandığı tespit edildi. Şüphelilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirledi.

İstanbul'dan kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin izi Edirne'de bulundu. Bir evde saklandıkları tespit edilen C.F.D. ve S.Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettiği kavga sırasında amcalarına küfür eden Bayram Gündoğdu'yu dövdüklerini bayılınca da hastaneye bıraktıklarını anlattığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda küfür eden şahsı döverek öldüren kişiler Edirne'de yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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