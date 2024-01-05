İstanbul'a kar üç dalga halinde geliyor, geri sayım başladı tarihler belli oldu

5 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 13:07

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u vuracak, kar yağışı beraberinde gelecek. Milyonların yaşadığı megakentte yeni yıl mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarla başladı ancak önümüzdeki günlerde keskin düşüş yaşanacak, üç sistem halinde kar gelecek. Peki hangi günler kiritik? Uzman isimler İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi.

AKOM, dün açıklama yaparak önümüzdeki günlerde İstanbul'u soğuk hava dalgasının vuracağını belirtmiş ve 8 Ocak Pazartesi'yi işaret etmişti. Açıklamada, "Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor" ifadesi yer almıştı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu açıklamanın ardından İstanbul için yeni kar yağışı tahminlerini paylaştı. Şen, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının ikinci ve üçüncü dalgasına dair tarih verdi.

9, 13 VE 19-20 OCAK'TA KAR BEKLENİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Cuma, Türkiye'nin doğusunda yağış var. Giresun, Rize ve Artvin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Rize-Artvin'nin yükseklerinde ve Van-Bitlis-Hakkari yer yer yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olur. Batı'da yağış yok sıcaklılar yüksek.

9 Ocak'ta soğuk ve kar yağışı yurtta etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı olası ama yerde ancak yükseklerde 2-3 cm örtü yapabilir. Gelecek olan 2. kar yağışı 13 Ocak'ta görülüyor bu sistemde İstanbul dahil Türkiye daha çok kar alacak gibi. 3. sistem 19-20 Ocak'ta görünüyor."

KEREM ÖKTEN PAZARTESİYE DİKKAT ÇEKTİ

Hava durumuna dair tahminleri ile sosyal medyada çok konuşulan Kerem Ökten ise son paylaşımında Pazartesi gecesi İstanbul'a ilk kar tanelerinin düşeceğini belirtti. Ökten, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hafta kar taneleri ile başlıyor. Pazartesi gecesi İstanbul'a ilk kar taneleri düşecek. Kar yağışı Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek; fakat kar, gündüzleyin don yapmayacağı için ulaşımda fazla sıkıntı oluşturmayacak gibi görünüyor. Gece saatleri sıkıntı oluşabilir..."