Meteoroloji uzmanı il il açıklayıp, 'Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri geliyor' diyerek uyardı
Kışı erken karşlılayan Türkiye, yeni yılın ilk haftasına da yağışlı sistem etkisinde girdi. Sıcaklık bazı illerde 10 derece birden düşerken, Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den de 'dondurucu' uyarı geldi. Ökten il il açıklayıp 'Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda' dedi.
Kış mevsimi yurt genelinde inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Bazı kentlerde kar yağışı kapı açtırmazken, bazı illerde de sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.
'ANKARA -21 DERECEYE DÜŞECEK'
Ancak Meteoroloji'nin son tahminlerine göre önümüzdeki günlerde yurt geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Uzmanlara göre Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü görülecek, Ankara'da sıcaklık -21 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten beklenen yağışlı sisteme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün..."
AKOM'DAN 'SİBİRYA SOĞUĞU' UYARISI
İstanbul için de uyarı AKOM'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Ocak akşamına işaret edip, Sibirya kökenli soğuk havanın megakente giriş yapacağını duyurdu.
BEYAZ ÖRTÜ ŞEHRİ KAPLAYACAK
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.
İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi