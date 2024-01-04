Meteoroloji uzmanı il il açıklayıp, 'Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri geliyor' diyerek uyardı

4 Ocak 2024 21:50 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:57

Kış mevsimi yurt genelinde inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Bazı kentlerde kar yağışı kapı açtırmazken, bazı illerde de sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.

'ANKARA -21 DERECEYE DÜŞECEK'

Ancak Meteoroloji'nin son tahminlerine göre önümüzdeki günlerde yurt geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Uzmanlara göre Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü görülecek, Ankara'da sıcaklık -21 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten beklenen yağışlı sisteme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün..."

AKOM'DAN 'SİBİRYA SOĞUĞU' UYARISI

İstanbul için de uyarı AKOM'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Ocak akşamına işaret edip, Sibirya kökenli soğuk havanın megakente giriş yapacağını duyurdu.

BEYAZ ÖRTÜ ŞEHRİ KAPLAYACAK

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.