İstanbul'da dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger'dan 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici hakkındaki soruşturma tamamlandı. Daha önce 141 bin 500 lira idari para cezası uygulanan taksicinin dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1 Haziran 2026'da ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger'ın taksi yolculuğu sırasında yaşadığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 KİLOMETRELİK YOLA 7 BİN 300 LİRA ALDI

Rapçi Travis Scott'ın konserinin ardından Tersane İstanbul'dan taksiye binen Andrew Gerald Rencourt, bilinen adıyla Auger, Gümüşsuyu'nda kaldığı otele gitmek istedi.

Yaklaşık 5 kilometrelik mesafe için taksi sürücüsü Hayrettin A.'nın talep ettiği 50 avroyu ödemeyi kabul eden ABD'li yayıncının kredi kartından 7 bin 300 lira çekildi.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Auger'ın görüntüleri büyük tepki topladı.

İstanbulda 10 dakikalık yola 7 bin 300 lira alan taksiciye 5 yıl hapis istemi!

141 BİN 500 LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, 43 yaşındaki taksi sürücüsü Hayrettin A.'yı gözaltına aldı.

Sürücüye toplam 141 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken taksi sürücü kartı iptal edildi ve araç trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen taksici, dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

TAKSİCİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hayrettin A., ifadesinde yolların kapalı olması nedeniyle farklı bir güzergâh kullanmak zorunda kaldığını savundu.

Polis merkezinde düzenlenen tutanağı okumadan imzaladığını öne süren taksici, müşterisine 100 dolar nakit para verdiğini, tahsil edilen tutarın yolculuk ücretiyle birlikte bu paranın karşılığı olduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

İstanbulda 10 dakikalık yola 7 bin 300 lira alan taksiciye 5 yıl hapis istemi!

SAVCILIKTAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede taksicinin yolculuk sırasında taksimetre açmadığı ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

ABD'li yayıncıdan yolculuk bedelinin üzerinde ücret tahsil ederek haksız menfaat sağladığı ileri sürülen Hayrettin A.'nın dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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