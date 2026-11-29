Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin kalan iki kesiminde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Projeyle Esenyurt, Bahçeşehir ve Ispartakule Marmaray ağına bağlanırken Halkalı-Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi çerçevesinde, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy bölümlerinde süren çalışmalar ile alakalı açıklamalar yaptı.

Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule bölümünü hizmete açtıklarını anımstarak, “Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projemizin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtık. Kalan iki kesimde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, yapımı süren iki bölümün teknik özelliklerine de değinerek, “Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbulda 3,1 milyon kişiyi ilgilendiren proje! Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

HALKALI-ISPARTAKULE KESİMİNDE YAKLAŞIK 9 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Halkalı-Ispartakule Demiryolu Projesi'nin yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, bu kısmın da saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydetti.

Uraloğlu, “Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli yer alıyor. Projemiz kapsamında tünel, hat bağlantıları, demiryolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da yer aldığını kaydeden Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demiryolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti.

İstanbulda 3,1 milyon kişiyi ilgilendiren proje! Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

"HALKALI-KAPIKULE BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK"

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy bölümlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demiryolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının getirileceğini belirtti. Uraloğlu “Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demiryolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak.” şeklinde konuştu.

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nın ulusal demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray’ın devamı olarak Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını aktaran Bakan Uraloğlu, “Açtığımız tüneller ile Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek.” açıklamasını yaptı.

İstanbulda 3,1 milyon kişiyi ilgilendiren proje! Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY KESİMİNDE 67 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini söyledi. Saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak kesimde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacağını belirten Uraloğlu, proje çerçevesinde 3 istasyon ve 6 yolcu peronunun olacağını açıkladı.

Uraloğlu, “Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında 18 ekolojik alt ve üstgeçit inşa edileceğini söyleyerek, güzergâh boyunca doğal hayatın korunmasına yönelik düzenlemelerin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

İstanbulda 3,1 milyon kişiyi ilgilendiren proje! Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK

Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy bölümlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın bütünlüğünün sağlanacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, projenin yolcu ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demiryolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını söyleyen Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz.” dedi.

İstanbulda 3,1 milyon kişiyi ilgilendiren proje! Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

"ORTA KORİDOR'UN AVRUPA BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorlarındaki konumu açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, projenin Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan önemli bağlantılarından biri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya uzanan demiryolu bağlantımızın batı ucunu Halkalı-Kapıkule hattımızla güçlendiriyoruz. Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer alan bu koridor, uluslararası taşımacılığımız açısından büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız.” dedi.

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