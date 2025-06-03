İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga! 36 kişi adliyede, 1 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasının 5. dalgasında gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin tutuklandığı bildirilirken, 1 kişinin de serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin de serbest bırakıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.