İstanbul'da 7 kilo altın ve 35 bin euroluk soygun! Çaldıkları paralarla poz verdiler

İstanbul Bayrampaşa'da 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen silahlı soygun şüphelileri, 7 kilogram altın ve 35 bin euroyu çalarak kaçtı. Polis ekiplerinin operasyonuyla 12 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir aracın önünü kesen şüpheliler, otomobildeki 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Geldikleri otomobille kaçan şüpheliler, polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbulda 7 kilo altın ve 35 bin euroluk soygun! Çaldıkları paralarla poz verdiler

Olay, 30 Eylül günü Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, iş yerlerine giden 3 kişinin içinde olduğu araç, 2 farklı otomobil tarafından zorla durduruldu. Otomobillerden inen 7 şüpheli, diğer otomobilde olan 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Şüpheliler sonrasında geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı. İhbar sonrasında harekete geçen polis ekipleri, saha araştırmaları ve teknik incelemelerle şüphelilerin izine kısa sürede ulaştı. Olaya karışan 7 şüpheliyle, olayla ilişkisi belirlenen 5 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adli makamlara sevk edildi.

İstanbulda 7 kilo altın ve 35 bin euroluk soygun! Çaldıkları paralarla poz verdiler

Öte taraftan şüphelilerin soygun için harekete geçtikleri esnadaki yazışmalarla, çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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