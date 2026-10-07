Şaşkına çeviren soygun girişimi! Gerçek polis incelemesinde ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde borçları nedeniyle kuyumcuyu soymaya çalıştığı öne sürülen özel güvenlik görevlisi, oyuncak tabancayla gerçekleştirdiği girişimin ardından yakalandı. 47 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesinde, soygun girişimini borçları nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.

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Borçları bulunduğu öne sürülen özel güvenlik görevlisi Asaf U., bir kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Elindeki tabancayı çalışanlara doğrultan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Oyuncak olduğu belirlenen tabancaya el konulurken, gözaltına alınan Asaf U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, borçları bulunduğu öğrenilen 47 yaşındaki Asaf U., kuyumcuya girerek elindeki tabancayı çalışanlara doğrultup soygun girişiminde bulundu.

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TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin soygun girişiminde kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yapılan incelemede tabancanın oyuncak olduğu belirlendi.

"BORÇLARIM NEDENİYLE YAPTIM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asaf U., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, borçları nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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