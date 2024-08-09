İstanbul’da ambulans otomobilin üzerine devrildi! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul’da faciadan dönüldü. Arnavutköy’de hasta almaya giden ambulans, kızmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Bölgede trafik yoğunluğunun oluştuğu kazada şans eseri kimse zarar görmedi.
Feci kaza, saat 09.30 sıralarında Arnavutköy - Yassıören yolu Dursunköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir hastaya giden ambulans sürücüsü, önlerine atlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Manevra yapan ambulans, ışıklarda bekleyen 16 ANR 600 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Dursunköy - Hadımköy yolu trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı