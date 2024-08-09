İstanbul’da ambulans otomobilin üzerine devrildi! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme:

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.