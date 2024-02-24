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    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
    DEAŞ, İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’da gerçekleştirilen 26 operasyonda DEAŞ terör örgütü bağlantılı, yabancı uyruklu şahıslarında aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü bağlantılı, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    26 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

    Yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye yönelik hedef alan eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler 5 ilçede tespit edilen 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

    20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda Türk ve yabancı uyruklu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 2’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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