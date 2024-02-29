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    • Haberler > Gündem > İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli, seferler iptal edildi!

    İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli, seferler iptal edildi!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Eminönü-Beykoz, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edildi.

    İstanbul’a yoğun sis etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü.

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

    İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, 07.55 Eminönü-Beylerbeyi, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), Küçüksu-İstinye, Kadıköy-Sarıyer, Çengelköy-Eminönü ve Arnavutköy-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

    İptal edilen seferlere "sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/iptal-seferler-905" internet adresinden ulaşılabiliyor.

    İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

    İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli, seferler iptal edildi! - 1. Resim

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. Avrupa Yakası'ndan çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası sisten görünmezken sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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