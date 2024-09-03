İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: Çağla Çağlar 3 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme:

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Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.