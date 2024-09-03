İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
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Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hezarfen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.30'da yaşandı.
Özel bir şirkete ait TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağının Havalimanı'na iniş yaptığı sırada dikme diye tabir edilen iniş takımları kırıldı.
PİLOT YARA ALMADI
Uçak piste gövdesi üzerine iniş yaparken uçağın pilotu yaralanmadan kurtuldu. Tedbir açısında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçak kısa sürede pistten çekildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem