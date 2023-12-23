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    İstanbul'da bir apartmanın karşısında el bombası bulundu

    İstanbul, Büyükçekmece’de bir apartmanın karşısında el bombası bulundu. El bombası polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

    İstanbul&#039;da bir apartmanın karşısında el bombası bulundu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Büyükçekmece’de bir apartmanın karşısında belediye temizlik işçileri tarafından bulunan el bombası polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

    OLAY BÖLGESİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

    Olay, Pınartepe Mahallesi Uzay 1 Sokak’ta yaşandı. Saat 14.30 sıralarında belediyenin temizlik işçileri tarafından apartmanın karşısındaki duvarın dibinde el bombası bulundu. İşçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay bölgesine şerit çekerek güvenlik altına aldı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

     Bomba inceleme ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Delil torbasına konulan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bombanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığı henüz bilinmezken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

     

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    İstanbulBüyükçekmeceBomba
    Haberler > Gündem > İstanbul'da bir apartmanın karşısında el bombası bulundu
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