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İstanbul merkezli büyük operasyon! Aralarında yarbay, albay ve binbaşılar da var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul merkezli büyük operasyon! Aralarında yarbay, albay ve binbaşılar da var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da yer aldığı 61 muvazzaf asker tutuklandı.

İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 62 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

61 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, Nöbetçi hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 62 şüpheli muvazzaf askerden 61'inin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 1 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti. Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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