İstanbul'da FETÖ ve DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı

20 Aralık 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:17

Çok sayıda terör örgütüyle mücadele eden Türkiye, terörü bitirmeye kararlı... Güvenlik güçleri terör örgütlerinin güncel yapılanmalarına geçit vermiyor. Bu kapsamda terör örgütü mensuplarına her gün çok sayıda operasyon düzenleniyor.

İSTANBUL'A İKİ ÖRGÜTE OPERASYON

Son olarak İstanbul'da emniyet ekipleri, devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ ve DEAŞ'a karşı hareke geçildi.

Megakentte FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

3'Ü FETÖ, 5'İ DEAŞ ŞÜPLESİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.