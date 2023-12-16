Teröre ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ayda 1.069 terörist etkisiz hale getirildi

16 Aralık 2023 21:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 21:27

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hain terör örgütleri ile mücadele devam ederken düzenlenen operasyonlarla teröre üst üste darbeler vuruluyor. PKK ve türevlerinin yanı sıra FETÖ'ye de operasyonlar düzenlendi ve çok sayıda FETÖ'cü yakalandı. Terörle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu.

11 AYDA BİN 69 TERÖRİSTİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'2023 yılının ilk 11 ayında PKK FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1069 terörist ise etkisiz hale getirildi.

59'U ÜST DÜZEY

Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti.

Ülkemizde düzenlenmek istenen 118’i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise, 1133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163’ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi.'