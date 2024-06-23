İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul Bakırköy'de iki hastanenin ortak kullanımında olan bahçede, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 4 kişi yaralanırken, şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak olarak kullandığı bahçede saat 01.00 sularında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada onlarca mermi sıkılırken, çevredeki vatandaşlar panik içerisinde sağa sola koşuştu.

Çıkan çatışmada 4 kişi yaralanırken, seken mermiler güvenlik kulübesine ve yoldan geçen bir araca isabet etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

4 kişinin yaralandığı ve onlarca merminin sıkıldığı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, çıkan çatışma sonrası yaralıların yardımına hastane personeli ve çevredeki vatandaşlar koştu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sedyelere alınarak hastane içerisine taşındı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

HASTANENİN ACİL SERVİSİ KAPATILDI

Öte yandan yaralıların tedavi için alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi hasta giriş ve çıkışı tedbir amacıyla kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri hastane ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde onlarca boş kovan tespit edildi.

Polis ekipleri çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelileri aramak için çalışma başlattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.