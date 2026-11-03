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İstanbul'da iş çıkışı alarmı: Üç kurumdan uyarı geldi

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İstanbul'da iş çıkışı alarmı: Üç kurumdan uyarı geldi
Başlık Resmiİstanbul'da iş çıkışı alarmı: Üç kurumdan uyarı geldi

İstanbul’da mesai bitiminde sağanağın etkisini artırması bekleniyor. AKOM, Valilik ve Meteoroloji art arda uyarılar yayımladı.

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İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Dünkü yağışların bugün şiddetlenerek devam etmesi, hava sıcaklığının yarın itibariyle 8 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle iş çıkışı eve dönüş yoluna geçecek İstanbulluları zorlu bir trafik ve hava tablosu bekliyor.

AKOM verilerine göre gün boyu hafif seyreden yağışlar, 16.00 ile 22.00 saatleri arasında etkisini artırarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşecek. İş çıkışı yoğunluğuyla birleşecek yağışların, ana arterler ve toplu taşıma hatlarında aksamalara yol açması öngörülüyor.

Toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da iş çıkışı alarmı: Üç kurumdan uyarı geldi
Başlık Resmiİstanbul'da iş çıkışı alarmı: Üç kurumdan uyarı geldi

SOĞUK HAVA DALGASI KAPIDA

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji uyarısına göre, fırtına ve yağış etkisini sadece akşamla sınırlı tutmayacak.

Bölgeye giriş yapacak Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte, 18-20 derece civarındaki bahar sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek 12-14 derece bandına gerileyecek.

Yağışların gece saatlerinde geçici olarak hafiflese de yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini tekrar artıracağı bildirildi.

TOPLU TAŞIMA ÖNERİSİ

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji açıklamasında vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Vatandaşların toplu taşıma alternatiflerine yönelmeleri ve çatı uçması ile ağaç devrilmelerine karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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