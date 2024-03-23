İstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit oldu

İstanbul Şişli'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, Bakan Yerlikaya da taziye mesajı paylaştı.

İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde saat 23.00 sularında seyir halinde bulunan yunus ekiplerinden Furkan Bor ve Faruk Furkan Keleş'in kullandığı motosiklet, virajı alamaması sonucu bariyere çarptı.

Beton bariyere ve üzerindeki demir levhaya çarpan polis memurları savrularak ağır yaralandı. Yaralanan iki polis memurunun ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı polisler ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU FURKAN BOR ŞEHİT OLDU

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Furkan Bor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan diğer polis memuru Faruk Furkan Keleş'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 10.30’da resmi tören düzenlenecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bor'un seyir halindeyken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.