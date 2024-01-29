İstanbul'da kar başladı, sarı kod verildi! AKOM ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini duyurdu. İstanbul için sarı kodlu uyarı yapılırken 6 il için de turuncu kod verildi. İstanbul'da dün başlayan kar sonrası yarın için öngörülen hava durumu tahmini de değiştirildi. AKOM'dan yeni bir uyarı geldi. Peki İstanbul'da kar devam edecek mi, ne kadar sürecek? İşte yurt genelinde gün boyu beklenen hava durumu tahminleri...

İstanbulluların kar hasreti sonra erdi. Dün başlayan yağış gece boyu sürdü. Megakent'in bazı bölgeleri beyaz örtüye büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada İstanbul'da karın yarın için etkisini kaybedeceğini duyurmuştu, bugün gelen açıklama ise farklı oldu. Öte yandan uyarılar da birbiri ardına geldi, İstanbul için sarı kod verildi. İşte son gelişmeler ve tahminler...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini göstermeye devam edecek. Olumsuz hava koşullarının pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

10 SANTİM KAR BEKLENİYOR

İBB'ye bağlı İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, İstanbul'da salı günü sabah saatlerine kadar kar yağışının görüleceğini bildirdi. Fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.

AKOM, bugün yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı. Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

MARMARA İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM tarafından Marmara'nın geneli için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.

METEOROLOJİ İSTANBUL TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın da İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteriyor. Soğuk hava dalgasının perşembe günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Peş peşe gelen uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

FATİH VE EYÜPSULTAN'DA DOLU YAĞDI

Akşam saatlerinde Fatih ve Eyüpsultan'da etkili olan dolu yağışı caddeleri ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı. Arnavutköy’de de etkili olan yoğun kar yağışı araçların üzerini beyaz örtü ile kapladı.

ANADOLU YAKASI'NDA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterdi. İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde belli kesimlerde etkisini arttırdı.

PENDİK'TE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

İstanbul’da akşam aralıklarla başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yüksek kesimler olmak üzere her yer kısa sürede karla kaplandı. Buzlanma ve kaza riskine karşı birçok ilçe belediyesi teyakkuza geçti ve çalışmalarını sürdürdü. Pendik Belediyesinin Çamlık Mahallesi'ne bağlı orman yolunda kar küreme araçları ile yaptığı çalışma kameralara yansıdı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 0°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ 2°C, 6°C Yağışların kentin kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

DENİZLİ -1°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -3°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

MANİSA 1°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 7°C, 13°C Bugün öğle saatlerinde yağmurlu

ANTALYA 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile batı kıyıları aralıklı yağmurlu

HATAY 5°C, 8°C Öğle saatlerinde yağmurlu

MERSİN 10°C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ÇANKIRI -3°C, 5°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA -2°C, 1°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU -4°C, 1°C Çok bulutlu, ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 2°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

RİZE 2°C, 8°C Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 3°C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TOKAT 0°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 8°C Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

AĞRI -17°C, -5°C Çok bulutlu

ERZURUM -15°C, -6°C Çok bulutlu

MALATYA -7°C, 1°C Pazartesi öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN -9°C, 0°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR -1°C, 4°C Aralıklı karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 3°C Aralıklı karla karışık yağmurlu

MARDİN -1°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

SİİRT 0°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı