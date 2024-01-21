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    İstanbul'da korku dolu anlar! 2 kişi kalabalığa ateş açtı, yaralılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı! Sultangazi ilçesinde motosiklet üzerindeki 2 kişi kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde güpegündüz korku dolu anlar yaşandı. Motorsikletli 2 saldırgan caddede yürüyen kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda bazı vatandaşlar yaralandı.

    CADDEDE YÜRÜYEN KALABALIĞA RASTGELE ATEŞ AÇILDI

    Sultangazi'nin 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bugün saat 12.55 sıralarında motosikletli saldırganlar kalabalığa saldırdı. İddialara göre motorlu olduğu tespit edilen iki kişi caddede bulunan vatandaşların üzerine ellerindeki silahla rastgele ateş açtı. Saldırganların olayı neden gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

    İKİ VATANDAŞ YARALANDI

    Motorlu saldırganların açtığı ateşte cadde üzerinde park halinde olan bir araca ise 2 mermi isabet etti. Saldırıda 2 vatandaş ayağından yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

    Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.İstanbul'da korku dolu anlar! 2 kişi kalabalığa ateş açtı, yaralılar var

    OLAY ANI KAMERALARDA

    Saldırganların motorlarıyla ateş açtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulSaldırı
    Haberler > Gündem > İstanbul'da korku dolu anlar! 2 kişi kalabalığa ateş açtı, yaralılar var
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