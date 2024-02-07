İstanbul'da korku dolu anlar! Özel harekat polisleri müdahale etti

İstanbul Pendik'te kendisini eve kilitleyen, evdeki eşyaları ve sokaktan topladığı taşları camdan dışarı atarak mahalleliye zor anlar yaşatan şahsa özel harekat polisleri müdahale etti. Şahıs gözaltına alınırken operasyon anları anbean kameraya yansıdı.

Pendik'te Sülüntepe Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, kendisini eve kilitleyerek çevreye ve evine zarar vermeye başladı.

EVDE NE BULDUYSA AŞAĞI ATTI

Evdeki eşyaları ve daha öncesinden sokaktan topladığı taşları kırdığı camdan dışarı atan şahıs mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Şahsın attığı taşların isabet etmesiyle sokak üzerinde park halinde bulunan bir kamyonette maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şahsın binadan atlama ihtimaline karşı zeminde branda açtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ YAKALADI

Şahıs polis ekiplerinin ikna çalışmalarına uzun süre direnince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri yapılan hazırlığın ardından binaya girerek operasyon gerçekleştirdi. Çevreye rahatsızlık veren şahıs, evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ise o anlara tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

"HER YERİNİ YARALAMIŞ BIÇAKLA"

Olaya tanık olan bir mahalleli, “Adam camı kırdı sonra aşağı indi bağırmaya çağırmaya çalıştı, sonra çıktı. Polis abilerimiz geldi. Sonra adam cama çıktı taş atmaya başladı. Camı kırdı tabak kırmaya başladı. Sonra polis yukarıya çıktı, adam çok zorluk çıkardı. Polis özel harekat kapıyı kırdıktan sonra gördüler ki adam her yerini yaralamış bıçak ile, polis gelmeden önce. Adam uyuşturucu madde kullanıyormuş içki de içiyormuş. Daha önceden de köprüye çıkmış” şeklinde konuştu.

Olaya tanık olan başka bir mahalleli, “Psikolojik sorunları vardı, evden çıkmıyordu, evi dağıtıyordu sürekli. Sıkıntıları vardı psikolojik olarak zihinsel olarak. Şimdi evi her tarafı dağıtmış savaş alanı gibi. Bir defasında da köprüye çıkmıştı kendini yakmak istedi. Kendini köprüden atacakmış, yakacakmış, her zamanki halleri” dedi.