İstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılar

Esenyurt'ta eşi ile birlikte alışverişe çıkan kadın kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan yanına yaklaştığı çifte kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken kocası ise hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanında yaşandı. Murat D. ve eşi Sema D, alışveriş yapmak için dükkana girdi. Bu sırada yanlarına yaklaşan bir kişi çifti kurşuna dizdi. Zanlı olayın ardından kayıplara karıştı.

KADIN ÖLDÜ, KOCASI YARALANDI

Dükkandakilerin durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sema D, hayatını kaybederken eşi Murat D’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, silahlı saldırı sonrası şüphelinin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.