Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılar

İstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılar

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esenyurt'ta eşi ile birlikte alışverişe çıkan kadın kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan yanına yaklaştığı çifte kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken kocası ise hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanında yaşandı. Murat D. ve eşi Sema D, alışveriş yapmak için dükkana girdi. Bu sırada yanlarına yaklaşan bir kişi çifti kurşuna dizdi. Zanlı olayın ardından kayıplara karıştı. 

KADIN ÖLDÜ, KOCASI YARALANDI

Dükkandakilerin durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sema D, hayatını kaybederken eşi Murat D’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, silahlı saldırı sonrası şüphelinin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı - GündemBaşakşehir'de acı olay!Türkiye bunlarla mı normalleşecek Taha? - GündemTürkiye bunlarla mı normalleşecek Taha?Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var - GündemTokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı varGaziantep'te dehşet evi! Eşi, oğlu ve damadını kurşuna dizdi - GündemGaziantep'te dehşet evi!Taksiden inerken araba çarptı! Dehşet anı kamerada - GündemTaksiden inerken araba çarptı!Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var - GündemAsker eğlencesinde kan aktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...