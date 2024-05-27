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İstanbul'da korkutan patlama! Bir binanın duvarı yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Patlama, Esenler, İgdaş, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Esenler’de sabaha karşı meydana gelen patlama vatandaşları uykudan uyandırdı. Paniğe kapılan mahalleli kendini sokağa attı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken şans eseri ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Bir binanın ise duvarı yıkıldı, işte patlamanın sebebi ve ilk görüntüler...

Olay saat 05.30 sıralarında Esenler Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi üzerinde yaşandı. 4 katlı binanın önünde bulunan rögarın içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada oluşan basınçla birlikte binanın giriş katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binanın duvarı yıkıldı - 1. Resim

MAHALLELİ SESE UYANDI

Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye, ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süreli panik yaşayan mahalle sakinleri dairede kimsenin olmaması nedeniyle derin bir nefes alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri rögar kapağını kaldırarak dairede ve çevrede incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda olay yerine İGDAŞ ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğal gazı keserek rögarda ölçüm yaptı. Elektrik teknisyenleri ise tedbir amacıyla elektriği kesti.

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binanın duvarı yıkıldı - 2. Resim
Duvarı yıkılan dairede patlama esnasında kimsenin olmaması faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada dairede hasar meydana geldi. Ekiplerin patlamanın neden kaynaklandığına dair çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binanın duvarı yıkıldı - 3. Resim

"HERKES PANİKLE KENDİNİ DIŞARI ATTI"

Patlama sesine uyanan Engin Esinç, "Tam saat 5'i 10 geçiyordu. aracın ön tarafında dumanlar yükseliyordu. Hemen panikle herkes dışarı attı kendini. Basınçla bizim binanın camları kırıldı. Patlama burada rögarın içinde olduğunu tahmin ediyoruz, duvar çöktü. Elektrik ya da doğal gaz patlaması olabilir diye düşünüyoruz. Herhangi bir ölü yaralı yok. Zaten bugün alt tarafa kiracı gelmişti, üst tarafta da kimse yok" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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