MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle görüştü. Görüşmede Gazze'deki ateşkes ihlalleri, İsrail'in saldırıları, insani kriz ve ateşkesin uygulanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da yoğunlaşan saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri gündeme geldi. İsrail ordusunun Sarı Hat'ı ihlal ederek gerçekleştirdiği yeni askeri operasyonlar ve bu kapsamda yaşanan ateşkes ihlalleri de değerlendirildi.

BİRÇOK KONU MASADA

Toplantıda ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlileri göçe zorlama girişimleri ele alındı. İsrail'in ihlalleri nedeniyle yarım kalan Barış Planı'nın yanı sıra Gazze'de ateşkesin hayata geçirilmesi için atılabilecek muhtemel adımlar üzerinde duruldu.

Gazze'de kış şartlarının etkisiyle giderek ağırlaşan insani durum da görüşmenin gündeminde yer aldı.

MİT Başkanı Kalın, görüşmede Türkiye'nin Filistin'e ve Filistin halkına desteğini yineledi. Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla diğer arabulucular ve ortaklarla yürüttüğü çalışmalar da vurgulandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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