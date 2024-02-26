İstanbul'da metro arızalandı, vatandaşlar isyan etti!

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Davutpaşa istasyonunda yolcu yoğunluğu meydana gelirken bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından saat 06.27'de yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Davutpaşa-Bakırköy istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yenikapı'dan metro ya bindikten sonra arıza nedeniyle Davutpaşa Metro İstasyonu'nda vagonlardan indirilen vatandaşlar otobüs durağına yönlendirildi.

Sefer yapılamayan Davutpaşa-Bakırköy arasına konulan ring otobüs aracı ise yolcu yoğunluğu nedeniyle yetersiz kaldı.

Yolcular gelen otobüsün camlarına vurarak, şoförden kapıları açmasını talep etti. Davutpaşa Metro İstasyonu'nda ise olumsuzluklar nedeniyle iş ve okullarına gitmekte geç kaldıklarını belirten bazı yolcular güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Aynı bölgede yer alan Davutpaşa'daki tramvay durağında da yoğunluk yaşanırken Esenler'de bulunan Büyük İstanbul Otogarı yönündeki perona güvenlik şeridi çekildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından saat 08.28'de yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü duyuruldu.