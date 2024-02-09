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    • İstanbul'da öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın avukatından açıklama: Dosyanın kapatılmaya çalışıldığı doğru değil

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;da öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca&#039;nın avukatından açıklama: Dosyanın kapatılmaya çalışıldığı doğru değil

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan ve Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in ailesinin avukatlarından Ebubekir Esad Baş, soruşturma dosyasının kapatılmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

    Avukat Baş, İstanbul Adliyesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğunu söyledi.
    Soruşturmanın amacının tehlikeye düşmemesi için verilen bu gizlilik kararının makul olduğunu belirten Baş, "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı şeklindeki söylemler gerçek dışıdır. Birden fazla emniyet birimi dosyaya müdahil olmuş ve kendi veri tabanlarında dosyayı incelemeye almıştır." dedi.

    "ALGI PAYLAŞIMLARINA İTİBAR EDİLMEMELİ" 

    Baş, olayın faili, müvekkili ve ihtiyaç görülen kişilerin telefon HTS kayıtları ile banka hesap hareketliliği dahil bir çok verinin incelemeye alındığını aktardı. Sosyal medyada İslami cemaat ve gruplar arasında tartışma ve ayrışmaya sebep olabilecek hedef gösterme ve komplo teorilerinin en başta Ramazan Pişkin'in ailesi ve sevenlerine zarar verdiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:

    "En önemlisi de yanlış ve eksik bilgilerle hareket eden medya unsurlarının ülke huzuruna, İslami camianın kardeşlik hukukuna halel getirebileceğini ifade ediyoruz. Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar. Algı ve spekülasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir."

    Baş, Pişkin'in öldürülmesine ilişkin tutuklanan fail hakkında uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, bununla birlikte akıl sağlığının yerinde olduğu bilgilerinin sabit olduğunu kaydetti. Failin bu eylemi neden gerçekleştirdiğinin şu aşamada tam olarak anlaşılamadığını aktaran Baş, bu kapsamda soruşturma dosyasını yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

    NE OLMUŞTU?

    Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

    Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kayıt olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.
    Gözaltına alınan E.B. çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > İstanbul'da öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın avukatından açıklama: Dosyanın kapatılmaya çalışıldığı doğru değil
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