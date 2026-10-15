İstanbul'da önlemler karşılık buldu! Trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesinde kaldı

İstanbul'da dün hayatı felç eden sağanağın ardından alınan tedbirler sabah trafiğine de yansıdı. Okulların tatil edilmesi, bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ve vatandaşlara yapılan "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısının ardından kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü. İstanbulluların özel araçlarıyla yola çıkmaktan kaçınması trafik yükünü azaltan etkenler arasında değerlendirilirken, Meteoroloji bugün de kuvvetli yağış uyarısını sürdürüyor.

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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan, yolları göle çeviren ve çok sayıda su baskınına neden olan şiddetli sağanağın ardından alınan önlemler, 15 Ekim Perşembe sabahında trafik yoğunluğunun sınırlı kalmasıyla dikkat çekti. İstanbul Valiliğinin okulları tatil etmesi, belirli kamu çalışanlarını idari izinli sayması ve vatandaşlara özel araçlarını kullanmamaları yönünde çağrı yapmasının ardından, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesinde ölçüldü.

İstanbulda önlemler karşılık buldu! Trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesinde kaldı

İSTANBULLULARA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan sağanağın ardından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve özel araçlarıyla trafiğe katılmamaları çağrısında bulunmuştu.

Özellikle su baskını yaşanan alt geçitlerden, dere yataklarından ve heyelan riski bulunan alanlardan uzak durulmasını isteyen Gül, bodrum katlarda yaşayan vatandaşlara da güvenli alanlara geçmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da vatandaşlardan mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını, gerekli yolculuklarda ise özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmelerini istemişti.

İstanbulda önlemler karşılık buldu! Trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesinde kaldı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 47 OLARAK BİLDİRİLDİ

Sağanak yağışın kent genelinde ulaşımı olumsuz etkilediği 14 Ekim'de, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükselmişti.

Alınan tedbirlerin ardından 15 Ekim sabahında ölçülen yüzde 47'lik yoğunluk, kentte trafik yükünün daha sınırlı seyrettiğini gösterdi.

Okulların kapalı olması, bazı çalışanların idari izinli sayılması ve özel araç kullanımını azaltmaya yönelik uyarıların sabah trafiğini hafifleten etkenler arasında bulunduğu değerlendiriliyor.

İstanbulda önlemler karşılık buldu! Trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesinde kaldı

OKULLAR TATİL EDİLDİ, BAZI KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN VERİLDİ

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak amacıyla 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdi.

Engelli, hamile, gazi, malul gazi kamu personeli ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da belirlenen şartlarda idari izinli sayıldı.

Sağlık, emniyet ve yağışla mücadele çalışmalarında görev yapan bazı personel ise izin uygulamasının dışında tutuldu.

Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

İstanbulda önlemler karşılık buldu! Trafik yoğunluğu yüzde 47 seviyesinde kaldı

METEOROLOJİ UYARDI: SAĞANAK BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da yağışlı hava 15 Ekim Perşembe günü de etkisini sürdürecek.

Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak beklenirken, yağışların günün ilerleyen saatlerinde zayıflaması öngörülüyor.

Avrupa Yakası'nda sabah, Anadolu Yakası'nda ise öğle saatlerine kadar yağış riskinin devam edeceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının kent genelinde 11 ila 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

DÜN 2 BİN 518 İHBAR YAPILMIŞTI

İstanbul Valiliğinin açıkladığı bilgilere göre 14 Ekim'de kent genelinde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İhbarlar arasında 1.277 su baskını, 47 mahsur kalma ve 15 heyelan olayı yer aldı. Kent genelinde 8 bin personel ve 2 bin araç ile iş makinesi müdahale çalışmalarına katıldı.

Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Kent genelinde 2 vatandaş ise hayatını kaybetti.

VATANDAŞLARA YENİDEN UYARI

Yağışların bugün de aralıklarla devam etmesi nedeniyle yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle daha önce su baskını yaşanan bölgelerde özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve zorunlu yolculuklarda güncel yol durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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