İstanbul'da sağanak alt geçidi göle çevirdi! Baba ve kızı araçta mahsur kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak yağış, Pendik'te su baskınına neden oldu. Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçidin suyla dolması sonucu, kızını üniversiteye götüren Cengiz Bektaş'ın otomobili stop etti. Kızıyla birlikte çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkan Bektaş, "Canımızı zor kurtardık" diyerek yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağışın sonrasında Pendik Çamçeşme Mahallesi’ndeki alt geçit suyla doldu. Otomobili stop eden Cengiz Bektaş ve üniversiteye götürmek istediği kızı ise alt geçitte mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyarısının sonrasında İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle mahalledeki alt geçit suyla dolarken; alt geçitten geçmeye uğraşan Cengiz Bektaş’ın otomobili suyun içinde stop etti. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını söyleyen Bektaş, kızıyla beraber mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktıklarını belirtti. Bektaş, otomobilini çıkarmak amacıyla çağırdığı çekiciyi beklediğini söyledi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Yoğun yağış sebebiyle zor anlar yaşayan sürücü Cengiz Bektaş, "Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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