İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, Boğaz iki renge büründü

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Pendik ve Tuzla'da yollar ile alt geçitler suyla dolarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Pendik'te otomobili suyun içinde stop eden baba ve kızı mahsur kaldı. Şiddetli yağışların ardından derelerden taşınan çamurun İstanbul Boğazı'na ulaşmasıyla deniz iki renge büründü. Yaşananlar havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve alt geçitler suyla doldu. Pendik ve Tuzla'da sürücüler zor anlar yaşarken yağışların etkisi İstanbul Boğazı'nda da görüldü.

PENDİK VE TUZLA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Anadolu Yakası'nın birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.

Özellikle Pendik'in Ahmet Yesevi ve Çamçeşme mahalleleri ile Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Yollardaki su seviyesinin yükselmesiyle otomobil ve otobüsler ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitlerde biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı noktalarda ulaşım olumsuz etkilendi.

Yağışın ardından göle dönen yollar ve suyla dolan alt geçitler kameralara yansıdı.

İstanbulda sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, Boğaz iki renge büründü

BABA VE KIZI SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Sağanağın etkili olduğu Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde ise bir baba ile kızı ölümden döndü.

Kızını üniversiteye götürmek için yola çıkan Cengiz Bektaş, otomobiliyle suyla dolan alt geçitten geçmeye çalıştı. Ancak suyun içerisinde ilerleyen araç bir anda stop etti.

Otomobilde kızıyla birlikte mahsur kalan Bektaş, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkmayı başardı.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Bektaş, şunları söyledi:

"Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum."

Bektaş, su içerisinde kalan otomobilini bulunduğu yerden çıkarmak için çekici çağırdığını belirtti.

İstanbulda sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, Boğaz iki renge büründü

İSTANBUL BOĞAZI İKİ RENGE BÜRÜNDÜ

Şiddetli sağanağın etkileri İstanbul Boğazı'nda da kendisini gösterdi.

Yağışlar nedeniyle oluşan çamurlu suların dereler aracılığıyla Boğaz'a taşınması sonucu denizin bazı bölümlerinde renk değişimi meydana geldi.

Çamurlu suyun denize karıştığı alanlarda kahverengi ve mavi tonların oluşturduğu belirgin ayrım dikkat çekti.

İstanbul Boğazı'nın iki farklı renge büründüğü görüntüler, Beykoz açıklarında dron kamerasıyla kaydedildi.

İstanbulda sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, Boğaz iki renge büründü

SAĞANAĞIN ETKİLERİ KAMERALARA YANSIDI

İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan yağışların ardından Pendik ve Tuzla'daki su baskınları ile Boğaz'da oluşan renk değişimi görüntülendi.

Su birikintilerinin arasında ilerlemeye çalışan araçlar, taşan alt geçitler ve çamurlu suların ulaştığı İstanbul Boğazı, sağanağın kentteki etkisini gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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