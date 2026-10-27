İstanbul'da etkili olan yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkileyerek ana arterler ve köprü geçişlerinde kilitlenmelere yol açtı. Pendik Sahil Yolu'ndaki su birikintisi nedeniyle iki şeridin kapatılması aksamaları artırırken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80'e ulaşırken, Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 89'a kadar yükseldi.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne yönünde Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk yaşanırken, ters istikamette Göztepe'den başlayan trafik aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli ile Çamlıca arasındaki kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor.

2 KÖPRÜ DE KİLİT

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'ndan başlıyor.

Sahil Yolu'nun Pendik mevkisi Kartal istikametinde yağmur suyu birikmesi üzerine 2 şerit trafiğe kapatılınca trafik yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASINDA TRAFİK YOĞUN

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde araçlar ağır seyrederken, ters yönde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

İstanbul'da yollar kırmızıya boyandı: Yağış sonrası yoğunluk yüzde 80'i aştı!

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu yönü ile Basın Ekspres'te çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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