Meteoroloji, AKOM ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan sağanak uyarıları peş peşe sıralandı. Son rapora göre İstanbul’da sıcaklık 7 derece düşecek, yağışlar 06.00 ile 12.00 saatleri arasında kuvvetlenecek. Sağanak etkisinin akşam saatlerinde de sürmesi beklenirken, AKOM 4 ilçeyi sel riskine karşı uyardı. Kadıoğlu ise “İstanbul ve Şile’de 78, Tekirdağ’da 75, Bandırma’da 83 olan indeks değerleri, mevsime göre sıra dışı yağış beklentisinin güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

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Rekor yağış sonrası sel felaketinin meydana geldiği İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı daha geldi. Yeni hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji, kent genelinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. İstanbul’da yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK

Öte yandan AKOM da dün 27-29 Ekim değerlendirmesinde İstanbul’u sağanak yağış için uyarmıştı. Balkanlar üzerinden soğuk havanın bugün itibariyle Türkiye’ye geleceğini belirten AKOM, açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Sabah erken saatlerden (06.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40- 70km/s) ile birlikte sıcaklıkların 5-7°C birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için peş peşe uyarı! AKOM saat verdi, 4 ilçeyi sıraladı! Sel riski var

AKOM’DAN 4 İLÇEYE UYARI

Gün boyu il genelinde aralıklarla görülmesi beklenen yağışların sabah 06.00 ila 12.00 saatleri arasında kuvvetleneceğini belirten AKOM Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile’yi uyarmıştı.

İstanbul için peş peşe uyarı! AKOM saat verdi, 4 ilçeyi sıraladı! Sel riski var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda ise yurt genelinde sıcaklığın 5 derece azalacağını belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, İzmir ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

İstanbul için peş peşe uyarı! AKOM saat verdi, 4 ilçeyi sıraladı! Sel riski var

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Sağanak dışında rüzgar uyarısı da yapıldı. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul için peş peşe uyarı! AKOM saat verdi, 4 ilçeyi sıraladı! Sel riski var

MİKDAT KADIOĞLU: SEL RİSKİ VAR

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu ise son açıklamasında İstanbul ve bazı illeri sıralayarak sel ve su baskını riskine karşı uyardı.

Kadıoğlu “İstanbul ve Şile’de 78, Tekirdağ’da 75, Bandırma’da 83 olan indeks değerleri, mevsime göre sıra dışı yağış beklentisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve okul ulaşımındaki riskler dikkate alınmalı. Gerektiğinde geç başlama veya ilçe bazında eğitime ara verme seçenekleri de uygulanmalı” dedi.

İstanbul için peş peşe uyarı! AKOM saat verdi, 4 ilçeyi sıraladı! Sel riski var

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