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İstanbul'da sağanak tarihi camiyi de vurdu! Kağıthane Deresi taştı, Sadabad Bahçesi sular altında kaldı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Kağıthane Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu Sadabad Bahçesi'ni su basarken tarihi Sadabad Camisi, Sedef Atölyesi ve çevresindeki müştemilatlar sular altında kaldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken yağışın hafiflemesinin ardından tahliye çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

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İstanbul'da dün etkili olan ve birçok ilçede sel ile su baskınlarına neden olan şiddetli sağanağın etkileri sürüyor. Kağıthane'de yoğun yağış nedeniyle Kağıthane Deresi taşarken dere kenarında bulunan Sadabad Bahçesi sular altında kaldı. Taşkından bahçe içerisinde yer alan tarihi Sadabad Camisi ve Sedef Atölyesi de etkilendi.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, SADABAD BAHÇESİ'Nİ SU BASTI

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak, Kağıthane'de su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yoğun yağışın ardından Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla çevredeki alanlara su yayıldı.

Dere kenarında bulunan Sadabad Bahçesi'ni su basarken bahçe içerisindeki yapıların büyük bölümü taşkından etkilendi.

İstanbulda sağanak tarihi camiyi de vurdu! Kağıthane Deresi taştı, Sadabad Bahçesi sular altında kaldı
Başlık Resmiİstanbulda sağanak tarihi camiyi de vurdu! Kağıthane Deresi taştı, Sadabad Bahçesi sular altında kaldı

TARİHİ SADABAD CAMİSİ SULAR ALTINDA KALDI

Taşkının etkili olduğu bölgede bulunan tarihi Sadabad Camisi de su baskınından etkilendi. Cami çevresi ve bahçe içerisinde yer alan Sedef Atölyesi ile müştemilatların büyük bölümü sular altında kaldı.

İstanbulda sağanak tarihi camiyi de vurdu! Kağıthane Deresi taştı, Sadabad Bahçesi sular altında kaldı
Başlık Resmiİstanbulda sağanak tarihi camiyi de vurdu! Kağıthane Deresi taştı, Sadabad Bahçesi sular altında kaldı

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Taşkının ardından bölgeye gelen zabıta ekipleri, Sadabad Bahçesi ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle su tahliye çalışmalarına henüz başlanamadığı, yağmurun şiddetinin azalmasının ardından biriken suların tahliyesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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