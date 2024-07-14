Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da savaş alanını aratmayan görüntüler: Alevlerin ortasında kaldılar!

İstanbul'da savaş alanını aratmayan görüntüler: Alevlerin ortasında kaldılar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da savaş alanını aratmayan görüntüler: Alevlerin ortasında kaldılar!
Yangın Haberleri, Silivri, Itfaiye Ekipleri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri'de otluk alanda başlayan yangın saniyeler içinde büyüdü. Yangının yol kenarına ulaşmasıyla vatandaşlar panik oldu. Alevlerden kaçmak isteyenler kazaya neden olurken savaş alanını aratmayan görüntüler kameralara yansıdı. 

Sıcaklıkların artmasıyla yangın haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Alevler bu kez Silivri'de yükseldi. Edinilen bilgilere göre, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

SİLİVRİ'DE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı.

Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz'da 90 bin camide aynı anda sela okunacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Temmuz'da 90 bin camide aynı anda sela okunacak - Gündem90 bin camide aynı anda sela okunacakİzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni gelişme! Gdz Elektrik: İZSU bize bilgi vermeden yağmur suyu ızgaraları yaptı - GündemSoruşturmanın seyrini değiştirecek açıklama!Bakan Güler 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı: düşman askerine bile yapılmayacak bir muamele ile karşılaştık - Gündem"Düşman askerine bile yapılmaz!"Yangın kapıya dayandı! Ekipler Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede müdahale ediyor - GündemYangın kapıya dayandı!Trump'a suikast girişiminden sonra CNN'den saldırı analizi: Tüyler ürpertici bir sayfayı yeniden açıyor - Gündem"Tüyler ürpertici bir sayfayı yeniden açıyor"Sancaktepe'de dehşet anları: Susturuculu silah ve kar maskesiyle kuyumcu soygunu! - GündemSusturuculu silah ve kar maskesiyle kuyumcu soygunu!
Sonraki Haber Yükleniyor...