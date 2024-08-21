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İstanbul'da şüpheli çanta alarmı! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da şüpheli çanta alarmı! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Sultanahmet'te şüpheli çanta ihbarı polisleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri altında patlatılan çantadan elbise çıkarken, olay sırasında tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Sultanahmet'te fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan elbise çıkarken, polisin çalışması sırasında tramvay seferleri durduruldu.

Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta olduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınan durağa bomba imha ekipleri çağırıldı. Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan elbise çıktığı öğrenildi.

Şüpheli çanta dolayısıyla durdurulan Sultanahmet'teki tramvay seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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