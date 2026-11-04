İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Roma ve Bizans dönemine ait İbranice kitaplar ele geçirildi

İstanbul'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda altın kaplama İbranice yazılar bulunan 38 sayfalık kitap, dini motifli papirüs kitap, tarihi belge, metal ikona ve 5 sikke ele geçirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, zanlıların yasa dışı yollarla elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak amacıyla İstanbul'da müşteri aradıkları tespit edildi.

Çalışmalar dahilinde 2 adrese yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda tarihi eser operasyonu! Roma ve Bizans dönemine ait İbranice kitaplar ele geçirildi

ROMA DÖNEMİNDEN KALMA ALTIN KAPLAMA KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen, deri üstüne altın kaplama yazılı, 38 sayfadan oluşan ve içinde İbranice yazıların olduğu kitap ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca dışı deri kaplı, içeriği papirüs kağıdından oluşan 32 sayfalık dini motifli kitap, deri üstüne İbranice yazılı belge, metal ikona ve 5 sikke bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala