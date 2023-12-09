İstanbul’da toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, araçlar hasar gördü

9 Aralık 2023 19:28 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:29

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteorolojinin uyarıları ardından yağışlar İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Megakentte akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle Sarıyer’de toprak kaydı. Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Olay, saat 16.30 sularında Sarıyer Baraj Sokak'ta meydana geldi. Yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında bulunan müstakil otoparktaki 4 araç ağır hasar aldı. Bölgeye gelen itfaiye ve zabıta ekipleri hasar tespiti için rapor oluştururken 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

MAHALLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan aracı duvarın altında kalan mahalle sakini, “Arabamı 5-10 dakikalığına buraya çektim. Büyük bir gürültü geldi. Duvar çöktü arabam altında kaldı” dedi. Mahalle sakinleri ise şiddetli yağışın çökmeye sebep olacağını belirtirken, toprak kaymasının gece de devam edeceğinden endişe ettiklerini ifade etti.