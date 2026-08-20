İstanbul'da tramvay raydan çıktı! Ekipler bölgede
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul'da korkutan bir kaza meydana geldi. T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyoğlu-Fındıklı'da raydan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Ankara'daki fuhuş yuvalarına büyük operasyon! 44 kişi yakalandı, 5 mekan mercek altında
SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI
Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR