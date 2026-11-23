İstanbul’da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan ve "cinayete teşebbüs", "silahlı yaralama", "tehdit" ve çeşitli suçlar olmak üzere 35 ayrı olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

35 EYLEMDE PARMAKLARI VAR

Çalışmalarda ekipler, özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

İstanbuldaki 35 kanlı eylemde parmakları var! 51 şüpheli gözaltına alındı

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 61 mermi ile 450 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbuldaki 35 kanlı eylemde parmakları var! 51 şüpheli gözaltına alındı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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