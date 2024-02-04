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    • İstanbul'dan acı haber geldi, denize düşen kaptan şehit oldu!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Şehit, İstanbul, Kıyı Emniyet, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

    Şehit haberi İstanbul'dan geldi. Kıyı Emniyeti, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanı Oğuz KÖK'ün şehit olduğunu duyurdu.

    Acı olay Üsküdar Harem açıklarında yaşandı. Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

    KILAVUZ KAPTAN DENİZ DÜŞTÜ

    Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62), bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.

    KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

    Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kılavuz kaptan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 

    KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    ŞehitİstanbulKıyı Emniyet
    Haberler > Gündem > İstanbul'dan acı haber geldi, denize düşen kaptan şehit oldu!
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