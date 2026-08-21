İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞTE KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

YEŞİLAY MARATONU İÇİN DE 3 İLÇEDE YOLLAR KAPATILACAK

Öte yandan 23 Ağustos'ta düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu dolayısıyla saat 07.00'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te, Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Galata Köprüsü, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa ve Kadir Has caddeleri trafiğe kapatılacak.

Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Tershane, Necatibey ve Bedri Karafakioğlu caddeleri ile Mebusan Yokuşu ve İnebolu sokakları, İnönü Caddesi Makine Kimya Endüstrisi Binası ile Şehitler Tepesi arası, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Sokak ile Meclisi Mebusan Caddesi arası, Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar alternatif güzergah olarak Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı'nı kullanabilecek.

Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe ve Beşiktaş caddeleri ile Dolmabahçe Tünel çıkışı Kadırgalar Caddesi dönüşleri, Dolmabahçe Meydan arası kullanılamayacak, alternatif güzergah Barbaros Bulvarı ile Çırağan ve Kadırgalar caddeleri olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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