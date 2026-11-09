Taksim’de bir bijuteri sahibi, aldığı yüzükleri iade etmek isteyen müşterisine satırla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, korkuya kapılan kadın kendini valizle korumaya çalıştı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, saldırganın da ilk ifadesi de ortaya çıktı.

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Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde bir pasajın önünde bijuteri çalışanı ile müşteri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, müşteri aldığı yüzükleri iade etmek istedi.

SATIRLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine bijuteri çalışanı, eline aldığı satırla müşteriye saldırdı. Müşteri, satırlı saldırıya karşı kendisini valizle korumaya çalışırken, bir kadın da tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bijuteri çalışanı Salih K.’nın satırla saldırdığı, müşterinin ise valizle darbelerden korunmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un göbeği Beyoğlu'nda dehşet anları! Müşterisine satırla saldırdı, gerekçesi ‘Pes’ dedirtti

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İstanbul’un göbeği Beyoğlu'nda dehşet anları! Müşterisine satırla saldırdı, gerekçesi ‘Pes’ dedirtti

İADE ETMEK İSTEMESİNE SİNİRLENMİŞ

Salih K.'nın emniyetteki ifadesinde müşterinin iki yüzük satın aldığını, daha sonra yüzükleri iade etmek için gelmesine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli hakkında 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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